Укр Рус Eng

Мадяр похвалився, що "викреслив" швидкий вступ з рішення саміту ЄС щодо України

Новини — П'ятниця, 19 червня 2026, 08:20 — Ірина Кутєлєва

Угорський прем’єр Петер Мадяр заявив, що домігся виключення з декларації саміту ЄС пункту про прискорений вступ України.

Про це він написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Очільник угорського уряду зазначив, що підсумковий документ "був суттєво доопрацьований за пропозицією Угорщини".

"Крім того, у зв’язку з процесом вступу України до ЄС за моєю ініціативою в останній момент із тексту було вилучено формулювання, що вказувало на прискорення вступу. Це було нелегко", – вказав він.

Мадяр також додав, що вперше за півтора року з’явилася можливість ухвалити підсумкову декларацію, схвалену всіма державами-членами.

"Так буває, коли хтось приходить не лише для того, щоб погрожувати й сіяти страх, а й прагне знайти компроміс", – резюмував прем'єр Угорщини.

Раніше Мадяр заявив про сумніви з його боку та від інших держав щодо можливості термінового відкриття решти кластерів з Україною.

Рада ЄС розпочала технічну підготовку до відкриття кластерів 2-6 для України та Молдови. Водночас у ЄС не впевнені, що Україна відкриє кластери у липні.

Деталі читайте у статті "Кластер наш! Що означає рішення ЄС щодо України, яке ухвалили в Люксембурзі"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Вступ до ЄС Мадяр Саміт ЄС
Реклама: