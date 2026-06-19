Мадяр похвалився, що "викреслив" швидкий вступ з рішення саміту ЄС щодо України
Угорський прем’єр Петер Мадяр заявив, що домігся виключення з декларації саміту ЄС пункту про прискорений вступ України.
Про це він написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".
Очільник угорського уряду зазначив, що підсумковий документ "був суттєво доопрацьований за пропозицією Угорщини".
"Крім того, у зв’язку з процесом вступу України до ЄС за моєю ініціативою в останній момент із тексту було вилучено формулювання, що вказувало на прискорення вступу. Це було нелегко", – вказав він.
Мадяр також додав, що вперше за півтора року з’явилася можливість ухвалити підсумкову декларацію, схвалену всіма державами-членами.
"Так буває, коли хтось приходить не лише для того, щоб погрожувати й сіяти страх, а й прагне знайти компроміс", – резюмував прем'єр Угорщини.
Раніше Мадяр заявив про сумніви з його боку та від інших держав щодо можливості термінового відкриття решти кластерів з Україною.
Рада ЄС розпочала технічну підготовку до відкриття кластерів 2-6 для України та Молдови. Водночас у ЄС не впевнені, що Україна відкриє кластери у липні.
Деталі читайте у статті "Кластер наш! Що означає рішення ЄС щодо України, яке ухвалили в Люксембурзі"