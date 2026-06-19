Саміт ЄС не дав згоду на відкриття всіх кластерів, у залі не було консенсусу

Сподівання України та її прибічників у ЄС, у тому числі серед держав-членів, про швидке відкриття кластерів не вдалося підтвердити рішенням саміту Євросоюзу.

Про це свідчать документи, що є в розпорядженні "Європейської правди", та джерела "ЄП" у Брюсселі.

Попри очікування України (які зберігаються і досі) щодо того, що ЄС зможе відкрити у липні решту 5 кластерів вступних переговорів, цю тезу не вдалося закріпити у рішенні саміту ЄС, що відбувається у Брюсселі.

Ухвалені висновки саміту щодо України містять згадку про потребу відкрити наступні кластери, але у вкрай консервативному форматі. "Європейська рада вітає… відкриття 15 червня 2026 року кластера "Основи" та з нетерпінням очікує на відкриття інших кластерів за підходом, заснованим на заслугах", – каже рішення.

У формулюванні немає ані згадки про потребу відкрити всі кластери, ані позначення часових рамок. Згадка "підходу, заснованого на заслугах" може бути використана для затримки із відкриттям останніх кластерів – зокрема, до втілення Україною певних реформ.

Джерело ЄП каже, що питання про відкриття всіх кластерів порушували на засіданні Євроради президент Зеленський та "кілька лідерів держав", але був очевидним брак голосів. "Потрібна одностайність, її не було", – пояснив співрозмовник, наголосивши, що дискусії з цього приводу фактично не було через відсутність перспектив ухвалення рішення у вигляді, який був би бажаним для Києва.

Раніше угорський прем’єр Петер Мадяр похвалився, що "викреслив" швидкий вступ з рішення саміту ЄС.

До цього він повідомив, що в Угорщини є питання щодо відкриття решти кластерів з Україною. Утім, коло противників цього сценарію виявилося суттєво ширшим.