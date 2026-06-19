Суд в Іспанії розпочав розслідування проти дружини Санчеса у справі про кошти ЄС

Суд в Іспанії у п’ятницю відкрив нове розслідування проти дружини прем'єр-міністра Педро Санчеса Бегоньї Гомес у справі про ймовірні посадові зловживання та шахрайство, пов'язане з коштами ЄС.

Про це повідомляє агенція EFE, пише "Європейська правда".

У той час, коли іспанський прем’єр відвідує саміт лідерів ЄС у Брюсселі, мадридський суд вирішив розпочати нове розслідування щодо його дружини у справі про можливі порушення у серії державних тендерів, що фінансуються ЄС.

З 2024 року Європейська прокуратура (EPPO) проводила розслідування багатомільйонних державних контрактів, укладених з бізнесменом Хуаном Карлосом Баррабесом за ймовірного посередництва дружини Санчеса.

EPPO закрила справу та направила матеріали назад до Іспанії, де тепер перевіряють, чи був сфальсифікований контракт державного цифрового агентства Red.es на користь бізнесмена. Вважається, що Бегонья Гомес підписала рекомендаційні листи компанії, яка виграла тендер.

У понеділок суддя викликав Гомес на попереднє слухання після завершення розслідування – ключовий крок для визначення того, чи направляти її на суд присяжних та застосовувати запобіжні заходи, чи закривати справу.

Це розслідування доповнюють вже висунуті звинувачення проти дружини урядовця. Суд звинувачує її у зловживанні впливом та корупції в ділових операціях, пов'язаних з її роботою в Мадридському університеті. Саме завдяки своєму статусу дружини прем'єр-міністра, як зазначив суддя у своєму обвинувальному висновку у квітні минулого року, вона отримала вигоду від розширення, фінансування та діяльності своєї університетської кафедри.

Нове розслідування проти Гомес посилює тиск на Санчеса, оскільки навколо його близького оточення зростають корупційні скандали, а опозиція закликає до відставки прем'єра.

Нещодавно прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вчергове відмовився йти у відставку та оголошувати дострокові вибори наперекір закликам лідера опозиційної Народної партії Альберто Нуньєса Фейхоо та низки корупційних скандалів в керівній партії.

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