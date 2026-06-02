Зеленский после очередной российской атаки призвал США помочь с ракетами к Patriot

Президент Владимир Зеленский после очередной массированной атаки России призвал партнеров в США и Европе к "действенным ответам" на российские удары.

Об этом он написал в своем Telegram, передает "Европейская правда".

Украинский президент подчеркнул, что российская атака в ночь на 2 июня – это очередное подтверждение того, что удары будут продолжаться, пока Украина не будет достаточно защищена от ракет.

В этом контексте он призвал Европу к созданию собственных систем ПВО, способных отражать баллистические удары. Также Зеленский отметил, что Украине необходима помощь США – в частности, в поставке ракет-перехватчиков к системам Patriot.

"Рассчитываем на поддержку наших партнеров и на действенные ответы на сегодняшний удар", – написал президент.

2 июня Россия нанесла очередной комбинированный удар по Украине – радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 729 средств воздушного нападения, из них 73 ракеты и 656 БПЛА различных типов.

По предварительной информации, в результате российских ударов в Киеве погибли четыре человека, еще 65 ранены; в Днепре сообщали о 9 погибших и 37 раненых.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Зеленский написал письмо к президенту США Дональду Трампу и конгрессменам относительно недостатка в средствах ПВО.

Сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что США отреагируют на письмо президента Украины, в котором говорилось о дефиците средств ПВО.