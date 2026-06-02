Глава МИД Литвы: массированные удары по Украине доказывают, что РФ проигрывает на поле боя

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис убежден, что массированные ракетные удары по Украине говорят о том, что Россия терпит поражение на поле боя.

Как сообщает "Европейская правда", об этом литовский министр написал в своем Х.

Будрис указал, что после недели целенаправленного запугивания РФ выпустила сотни дронов и десятки ракет, что заставило миллионы мирных жителей ночь за ночью проводить в бомбоубежищах в ожидании очередного удара.

"Эта последняя волна террора – еще одно напоминание о том, что Кремль продолжает полагаться на атаки на мирных жителей, потому что терпит поражение на поле боя", – подчеркнул глава литовского внешнеполитического ведомства.

В этом контексте он также упомянул о призывах к возобновлению диалога с Россией и Беларусью, подчеркнув, что такие призывы "игнорируют простую реальность: не может быть возвращения к привычному положению дел с государствами, которые продолжают вести захватническую войну и терроризировать мирных жителей".

По словам главы МИД Литвы, Украине не нужны новые заявления с осуждением, а нужны реальные шаги.

В частности, он призвал увеличить военную поддержку Украины, максимально усилить давление на Россию путем усиления санкций, полной политической и экономической изоляции, использовать замороженные росактивы, продвигать процесс вступления Украины в ЕС путем немедленного открытия всех кластеров.

"Кремль должен понять, что каждый акт террора приведет к увеличению расходов, углублению изоляции и усилению поддержки Украины", – подчеркнул Будрис.

В ночь на 2 июня российские оккупационные войска атаковали ряд украинских городов ракетами и ударными дронами. ПВО обезвредила 642 вражеские цели из 729 запущенных.

Основное направление вражеского удара – Киев. Также атакованы Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавская область и другие регионы.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсакхна призвал усиливать давление на Россию, поскольку, как он указал,"агрессор не знает никаких границ".

Глава МИД Андрей Сибига призвал западных союзников помочь Украине с ракетами к системам ПВО Patriot, а также оказать давление на Москву.