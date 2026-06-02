Глава МИД Латвии: обсуждали с украинскими чиновниками, как предотвратить инциденты с дронами

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже рассказала, что одной из ключевых тем переговоров с украинскими чиновниками были возможности обнаружения дронов, нарушающих воздушное пространство соседних с РФ стран.

Заявление латвийского министра приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Браже, дроны в воздушное пространство Латвии направляет не Украина, а Россия, которая изменяет их маршрут.

На вопрос, можно ли что-то предпринять в связи с этой проблемой, Браже ответила, что безусловно можно, и именно это в понедельник обсуждали представители Латвии и Украины.

При этом министр не стала раскрывать подробности, отметив лишь, что речь идет как о средствах обнаружения, так и о привлечении специалистов.

В свою очередь премьер-министр Андрис Кулбергс после встречи с украинским премьером Юлией Свириденко заявил, что Латвия и Украина в ближайшее время планируют подписать соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников.

Премьер отметил, что во время переговоров со Свириденко обсуждалась дальнейшая работа по передаче украинских технологий для содействия развитию производства дронов как в Латвии, так и в Украине.

По его словам, стороны пришли к выводу, что в ближайшее время нет никаких препятствий для подписания этого соглашения.

Стоит отметить, что министр обороны Литвы Робертас Каунас анонсировал прибытие в страну украинских специалистов, которые помогут военным усилить защиту от дронов.

Президент Латвии считает, что ЕС должен рассмотреть поддержку для стран, страдающих от инцидентов с дронами.