Финляндия конфисковала российское имущество почти на 4 млн евро

Финское Управление по взысканию долгов в этом году конфисковало российское имущество на сумму почти 4 млн евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Из решения властей следует, что денежная сумма в размере около 3,7 млн евро, которая стала объектом временной конфискации, относится к программе приграничного сотрудничества ЕС. В ней Финляндия участвовала вместе с Россией несколько лет назад. Программа была призвана поддерживать развитие в приграничных районах между странами.

Согласно разъяснению управления, Россия успела выплатить свою долю в размере этих 3,7 млн евро до начала войны.

Деньги поступили в Министерство труда и экономического развития, однако проект был приостановлен. Таким образом, выплаченные Россией средства остались на балансе министерства.

Решение о конфискации действует до особого распоряжения. Конфискация гарантирует, что владелец не может продать или передать свое имущество.

С 2024 года Управление по взысканию долгов конфисковало российское имущество по меньшей мере на сумму более 40 млн евро.

Заявителем выступила украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" и ее дочерние предприятия. Конфискация связана с нападением России на Украину.

Меры основываются на решении, принятом Международным арбитражным судом в Гааге в апреле 2023 года. Согласно ему, Россия должна выплатить более 5 млрд евро украинской энергетической компании "Нафтогаз" в качестве компенсации за ущерб, нанесенный ей оккупацией Крыма.

Россия отказалась платить. Поэтому "Нафтогаз" инициировал международное разбирательство, направленное на принудительное исполнение решения в странах, где Россия имеет активы. Одной из таких стран является Финляндия.

В 2024 году Финляндия начала арестовывать российское государственное имущество для обеспечения компенсации, возможно, первой страной за пределами Украины.