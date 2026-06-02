Рубио: США хотели бы отказаться от послаблений санкций в отношении нефти из РФ

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что страна хотела бы в ближайшее время отменить исключения из нефтяных санкций против России.

Об этом он сказал, выступая во вторник перед Комитетом Сената по международным отношениям, передает "Европейская правда".

Джин Шахин, ведущая демократка в комитете, допрашивала Рубио о том, продолжат ли США действие исключения в отношении санкций против российской нефти.

Рубио сказал, что окончательное решение примет Министерство финансов США, "но скажу вам, что это будет зависеть от обстоятельств на тот момент".

"Мы хотели бы прекратить это как можно скорее, поскольку основной политикой этой страны являются санкции в отношении российской нефти. Это временные исключения, цель которых – расширить глобальные поставки", – сказал Рубио.

В мае Соединенные Штаты объявили о временном продлении ослабления санкций на российскую нефть, застрявшую в море, чтобы смягчить рост мировых цен.

Напомним, речь идет о временном ослаблении санкций против российской нефти, находящейся в танкерах. Соединенные Штаты впервые пошли на этот шаг 12 марта в попытках смягчить дефицит поставок нефти и урегулировать высокие цены, вызванные закрытием Ираном Ормузского пролива.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис раскритиковал решение США продлить действие исключения из санкций в отношении продажи российской нефти.