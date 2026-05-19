Єврокомісар розкритикував США за послаблення санкцій проти російської нафти

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс розкритикував рішення США продовжити дію винятку з санкцій щодо продажу російської нафти.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами у вівторок, 19 травня, напередодні зустрічі міністрів фінансів країн G7 у Парижі, цитує Euractiv, пише "Європейська правда".

Домбровскіс попередив, що цей крок лише збільшить фінансові прибутки Москви, отримані з початку війни в Ірані.

"З погляду ЄС ми не вважаємо, що зараз час послаблювати тиск на Росію", – заявив він.

Також Домбровскіс наголосив, що саме Росія отримує вигоду від війни в Ірані та зростання цін на викопне паливо.

Ці зауваження пролунали після того, як ввечері 18 травня міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив, що Вашингтон продовжить на 30 днів дію винятку з санкцій щодо російської нафти, яка вже перебуває в морі.

Про це рішення офіційно стало відомо лише за два дні після того, як Вашингтон відновив санкції проти російської нафти, не продовживши дію винятку.

Нагадаємо, йдеться про тимчасове послаблення санкцій проти російської нафти, що перебуває у морі. Сполучені Штати вперше пішли на цей крок 12 березня у спробах пом'якшити дефіцит поставок нафти та врегулювати високі ціни, спричинені закриттям Іраном Ормузької протоки.