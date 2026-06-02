МЗС Швеції про удар по Києву: Росія не має серйозних намірів щодо миру

Міністерство закордонних справ Швеції засудило масований авіаудар Росії по Україні у ніч проти 2 червня.

Про це написала очільниця МЗС Швеції Марія Мальме Стенергард у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

"Швеція засуджує вчорашній підлий напад Росії на кілька українських міст, внаслідок якого загинуло чи було поранено багато людей", – заявила Стенергард.

За її словами, цей напад є ще одним свідченням того, що Росія не має серйозних намірів щодо миру.

"Росії не вдасться залякати нас і змусити відмовитися від підтримки України та посилення тиску на неї", – сказала глава МЗС Швеції.

Нагадаємо, раніше низка європейських столиць засудили погрози Москви новими ударами по Києву і заклик до західних дипломатів залишити українську столицю, та у зв’язку з цим викликали російських послів у своїх країнах.

До Дня Києва посольства Німеччини, Британії та Франції зняли відео-присвяту українській столиці, виконавши пісню "Києве мій".