МЗС Швеції про удар по Києву: Росія не має серйозних намірів щодо миру
Міністерство закордонних справ Швеції засудило масований авіаудар Росії по Україні у ніч проти 2 червня.
Про це написала очільниця МЗС Швеції Марія Мальме Стенергард у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
"Швеція засуджує вчорашній підлий напад Росії на кілька українських міст, внаслідок якого загинуло чи було поранено багато людей", – заявила Стенергард.
За її словами, цей напад є ще одним свідченням того, що Росія не має серйозних намірів щодо миру.
"Росії не вдасться залякати нас і змусити відмовитися від підтримки України та посилення тиску на неї", – сказала глава МЗС Швеції.
Нагадаємо, раніше низка європейських столиць засудили погрози Москви новими ударами по Києву і заклик до західних дипломатів залишити українську столицю, та у зв’язку з цим викликали російських послів у своїх країнах.
До Дня Києва посольства Німеччини, Британії та Франції зняли відео-присвяту українській столиці, виконавши пісню "Києве мій".