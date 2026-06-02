МИД Швеции о ударе по Киеву: у России нет серьезных намерений в отношении мира

Министерство иностранных дел Швеции осудило массированный авиаудар России по Украине в ночь на 2 июня.

Об этом написала глава МИД Швеции Мария Мальме Стенергард в социальной сети X, передает "Европейская правда".

"Швеция осуждает вчерашнее подлое нападение России на несколько украинских городов, в результате которого погибло или было ранено много людей", – заявила Стенергард.

По ее словам, это нападение является еще одним свидетельством того, что у России нет серьезных намерений относительно мира.

"России не удастся запугать нас и заставить отказаться от поддержки Украины и усиления давления на нее", – сказала глава МИД Швеции.

Напомним, ранее ряд европейских столиц осудили угрозы Москвы новыми ударами по Киеву и призыв к западным дипломатам покинуть украинскую столицу, и в связи с этим вызвали российских послов в своих странах.

Ко Дню Киева посольства Германии, Великобритании и Франции сняли видео-посвящение украинской столице, исполнив песню "Киеве мой".