ЗМІ: естонський стартап шукає 100 млн євро на створення системи ППО проти балістики

Естонський оборонний стартап Frankenburg Technologies має намір залучити близько 100 млн євро нового фінансування для створення системи протиракетної оборони на тлі прагнення Європи до більшої незалежності від американської зброї.

Про це стало відомо агентству Bloomberg повідомляє "Європейська правда".

Джерела агентства розповіли, що компанія Frankenburg веде переговори з потенційними інвесторами щодо фінансування.

Новий капітал буде використано для фінансування розробки системи, схожої на американську Patriot, призначеної для збивання тактичних балістичних ракет, яка, як сподівається компанія, коштуватиме набагато дешевше за існуючі перехоплювачі, зазначив один зі співрозмовників.

Ця компанія, що існує вже два роки, планує завершити збір коштів уже найближчими тижнями, зазначило джерело. Переговори тривають, і деталі збору коштів можуть змінитися.

Представник компанії Frankenburg відмовився від коментарів.

Компанія Frankenburg заснована колишніми високопосадовцями Міністерства оборони Естонії та військовими, вже розробила невеликі недорогі ракети для збивання ударних дронів.

Повідомляли, що українські та німецькі компанії співпрацюватимуть над виробництвом антибалістичних систем в рамках угоди, яку Україна та Німеччина підписали 18 червня у Брюсселі.

На початку червня президент Володимир Зеленський розповідав, що Україна співпрацює з європейськими і з американськими партнерами щодо того, щоб у європейських країнах почалося виробництво ППО, спроможного збивати балістику.