СМИ: эстонский стартап ищет 100 млн евро на создание системы ПВО против баллистики

Эстонский оборонный стартап Frankenburg Technologies намерен привлечь около 100 млн евро нового финансирования для создания системы противоракетной обороны на фоне стремления Европы к большей независимости от американского оружия.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Источники агентства сообщили, что компания Frankenburg ведет переговоры с потенциальными инвесторами о финансировании.

Новый капитал будет использован для финансирования разработки системы, похожей на американскую Patriot, предназначенной для сбивания тактических баллистических ракет, которая, как надеется компания, будет стоить намного дешевле существующих перехватчиков, отметил один из собеседников.

Эта компания, существующая уже два года, планирует завершить сбор средств уже в ближайшие недели, сообщил источник. Переговоры продолжаются, и детали сбора средств могут измениться.

Представитель компании Frankenburg отказался от комментариев.

Компания Frankenburg, основанная бывшими высокопоставленными чиновниками Министерства обороны Эстонии и военными, уже разработала небольшие недорогие ракеты для сбивания ударных дронов.

Сообщалось, что украинские и немецкие компании будут сотрудничать в производстве антибаллистических систем в рамках соглашения, которое Украина и Германия подписали 18 июня в Брюсселе.

В начале июня президент Владимир Зеленский рассказывал, что Украина сотрудничает с европейскими и американскими партнерами с целью налаживания в европейских странах производства средств ПВО, способных сбивать баллистические ракеты.