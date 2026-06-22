У Литві заочно судитимуть офіцера ФСБ за шпигунство

У Литві Клайпедська окружна прокуратура передала до суду кримінальну справу стосовно громадянина Росії, який, діючи як співробітник Федеральної служби безпеки, звинувачується у багаторічній систематичній організації та координації збору інформації на користь Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як зазначили в литовській прокуратурі, суд відбуватиметься заочно.

За даними досудового розслідування, з 2014 по 2020 рік обвинувачений організовував і координував діяльність групи, члени якої збирали інформацію, що цікавила російську розвідку, про об’єкти стратегічного значення для національної безпеки, діяльність державних установ, систему охорони кордону, суспільні процеси та осіб, які брали участь у різних заходах.

Встановлено та вже засуджено двох громадян Литви, яких залучив обвинувачений. Їх визнано винними у шпигунстві на користь Росії.

Згідно з матеріалами справи, щоб уникнути уваги правоохоронних органів, використовувалися різні засоби конспірації – облікові записи електронної пошти, листування через ігрові додатки, соціальні мережі та інші заздалегідь узгоджені канали зв’язку.

Кримінальну справу передано на розгляд до Клайпедського окружного суду.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, у травні Іспанія видала Німеччині українця, підозрюваного у шпигунстві для РФ.

Повідомляли також, що співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали трьох громадян країни за підозрою у шпигунстві на користь Росії.