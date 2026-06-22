В Литве будут заочно судить офицера ФСБ за шпионаж

В Литве Клайпедская окружная прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении гражданина России, который, действуя в качестве сотрудника Федеральной службы безопасности, обвиняется в многолетней систематической организации и координации сбора информации в интересах России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как отметили в литовской прокуратуре, суд будет проходить заочно.

По данным досудебного расследования, с 2014 по 2020 год обвиняемый организовывал и координировал деятельность группы, члены которой собирали информацию, представлявшую интерес для российской разведки, об объектах стратегического значения для национальной безопасности, деятельности государственных учреждений, системе охраны границы, общественных процессах и лицах, участвовавших в различных мероприятиях.

Установлены и уже осуждены два гражданина Литвы, которых привлек обвиняемый. Их признали виновными в шпионаже в пользу России.

Согласно материалам дела, чтобы избежать внимания правоохранительных органов, использовались различные средства конспирации – учетные записи электронной почты, переписка через игровые приложения, социальные сети и другие заранее согласованные каналы связи.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Клайпедский окружной суд.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, в мае Испания выдала Германии украинца, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ.

Сообщалось также, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали трех граждан страны по подозрению в шпионаже в пользу России.