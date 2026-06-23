У зірваній атаці під час турніру перед Білим домом нібито хотіли задіяти дрони з вибухівкою

У США ще двом особам висунули звинувачення за підозрою у змові з метою підготовки "нападу з дронами" під час проведення турніру UFC перед будівлею Білого дому, де були присутні у тому числі президент Дональд Трамп і перша леді; група нібито збиралась здійснити його з використанням дронів.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

У Сполучених Штатах висунули звинувачення ще двом чоловікам за підозрами у змові з метою влаштувати напад під час проведення турніру зі змішаних бойових мистецтв турніру UFC перед Білим домом – для цього у групі нібито обговорювали використання безпілотників, навантажених вибухівкою.

Один зі звинувачуваних, Джордан Рінкер, нібито передав іншому вогнепальну зброю в обмін на гроші, комп’ютер і 3D принтер для реалізації задуму. На допитах чоловік стверджує, що брехав іншим учасникам групи, не знає, як збирати безпілотники та не мав ніякої вибухівки, і насправді планував зникнути з грошима.

Чоловік на ім’я Вільям Лі Спартакус Фалкнер обговорював у чаті групи, як можна спорядити дрони вибухівкою, який її тип використати, щоб завдати найбільшої шкоди, як добути необхідне обладнання. Він писав, що доведеться витратитися по 200-300$ за апарат і щоб вони були спроможні нести до 12 фунтів вибухівки та були стійкими до засобів радіоелектронного впливу, які можуть задіяти правоохоронні структури.

Приблизно за тиждень перед турніром Фалкнер нібито писав у чаті, що у них є вже 5 безпілотників.

У чаті, де обговорювався задум, було ширше коло осіб, точну кількість яких не називають. Після перших арештів Фалкнер написав у чаті, що "робоча поїздка скасовується, тому що його боса впіймали".

Ще один звинувачуваний у справі, який, як припускають, був лідером групи – Абрахам Альварес. Стверджують, що він представив Рінкера групі як "виробника" безпілотників і передав йому набір обладнання для підготовки, включно з 3D принтером. Саме йому Рінкер нібито передав якусь вогнепальну зброю.

Нагадаємо, в середині червня у Федеральному бюро розслідувань США заявили, що на турнірі UFC Freedom 250, який проводився перед Білим домом, нібито планувався напад, у зв’язку з чим затримано низку осіб.

Раніше повідомляли, що у США розслідують як погрозу Трампу появу цифр "86 47" на газоні у Вашингтоні.