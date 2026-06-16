В ФБР заявили про нібито підготовку нападу на події за участю Трампа минулої неділі

У Федеральному бюро розслідувань США заявили, що на турнірі UFC Freedom 250, який проводився вихідними перед Білим домом, нібито планувався напад, у зв’язку з чим є затримані.

Про це повідомляє The Washington Post, пише "Європейська правда".

Директор ФБР Каш Патель заявив, що правоохоронним органам завчасно стало відомо про підготовку нападу під час проведення турніру UFC Freedom 250 перед Білим домом, що проходив 14 червня – одночасно зі святкуванням 80-річчя Трампа, у зв’язку з чим відбулися затримання.

За його словами, про загрозу стало відомо 10 червня. Після того ФБР, Мін’юст та "локальні партнери" здійснили операцію на випередження, що охоплювала багато штатів, і плани нападників зірвали.

ФБР і Білий дім не надали подальших коментарів з цього приводу.

Президент Дональд Трамп на питання про те, чи інформували його про нібито зірваний напад, сказав, що не чув про це. Трамп і перша леді під час турніру дивилися поєдинки з місць у першому ряду.

Раніше повідомляли, що у США розслідують як погрозу Трампу появу цифр "86 47" на газоні у Вашингтоні.

Нагадаємо, увечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли. Президентське подружжя та високопосадовців адміністрації екстрено евакуювали.

У липні 2024 року під час передвиборчого мітингу сталася спроба замаху на Дональда Трампа, спецслужби знешкодили нападника.

У вересні того ж року повідомили про стрілянину біля гольф-клубу Трампа, що називають другим замахом на нього.