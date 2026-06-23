В сорванной атаке на турнире перед Белым домом якобы хотели задействовать дроны

В США еще двум лицам предъявили обвинения по подозрению в сговоре с целью подготовки нападения во время проведения турнира UFC перед зданием Белого дома, где присутствовали в том числе президент Дональд Трамп и первая леди; группа якобы собиралась осуществить его с использованием дронов.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

В Соединенных Штатах предъявили обвинения еще двум мужчинам по подозрениям в сговоре с целью устроить нападение во время проведения турнира по смешанным боевым искусствам турнира UFC перед Белым домом – для этого в группе якобы обсуждали использование беспилотников, нагруженных взрывчаткой.

Один из обвиняемых, Джордан Ринкер, якобы передал другому огнестрельное оружие в обмен на деньги, компьютер и 3D принтер для реализации замысла. На допросах мужчина утверждает, что врал другим участникам группы, не знает, как собирать беспилотники и не имел никакой взрывчатки, и на самом деле планировал исчезнуть с деньгами.

Мужчина по имени Уильям Ли Спартакус Фалкнер обсуждал в чате группы, как можно снарядить дроны взрывчаткой, какой ее тип использовать, чтобы нанести наибольший вред, как добыть необходимое оборудование. Он писал, что придется потратиться по 200-300$ за аппарат и чтобы они были способны нести до 12 фунтов взрывчатки и были устойчивыми к средствам радиоэлектронного воздействия, которые могут задействовать правоохранительные структуры.

Примерно за неделю перед турниром Фалкнер якобы писал в чате, что у них есть уже 5 беспилотников.

В чате, где обсуждался замысел, был более широкий круг лиц, точное количество которых не называют. После первых арестов Фалкнер написал в чате, что "рабочая поездка отменяется, потому что его босса поймали".

Еще один обвиняемый по делу, который, как предполагают, был лидером группы – Абрахам Альварес. Утверждают, что он представил Ринкера группе как "производителя" беспилотников и передал ему набор оборудования для подготовки, включая 3D принтер. Именно ему Ринкер якобы передал некое огнестрельное оружие.

Напомним, в середине июня в Федеральном бюро расследований США заявили, что на турнире UFC Freedom 250, который проводился перед Белым домом, якобы планировалось нападение, в связи с чем провели задержания.

Ранее сообщалось, что в США расследуют как угрозу Трампу появление цифр "86 47" на газоне в Вашингтоне.