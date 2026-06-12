У США розслідують як погрозу Трампу появу цифр "86 47" на газоні у Вашингтоні

Поліція Вашингтона почала перевірку через появу на газоні Національної алеї величезних цифр "86 47".

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Число "8647" – яке зазвичай використовують для висловлення незгоди з політикою Трампа, – з’явилося в четвер на траві Національної алеї за кілька днів до того, як у цей район, як очікується, зберуться величезні натовпи на бій UFC, який відбудеться в неділю, у день народження президента США.

Зображення з вебкамери в режимі реального часу, зняті з вершини Вашингтонського монумента, показують, що цифри виглядають як засохла трава вздовж значної частини Національної алеї.

Nathan Howard/Reuters

За словами свідків, близько 13:00 кілька машин екстрених служб перекрили доступ до цієї території, а парашутна команда "Золоті лицарі" армії США здійснила приземлення на Національній алеї.

Речник Білого дому Девіс Інгл заявив CNN: "Будь-кого, хто бере участь у політичному насильстві чи культурі вбивств або підтримує їх, слід засудити найсуворіше".

Секретна служба та ФБР переадресували запит на коментар до Поліції національних парків США, яка, за словами цих відомств, веде розслідування щодо цих слідів.

Джерело в правоохоронних органах повідомило CNN, що Секретна служба співпрацюватиме з Поліцією національних парків, коли правоохоронці знайдуть підозрюваного.

Речник Поліції національних парків зазначив, що причина зміни кольору трави поки що не встановлена. За його словами, для аналізу було взято зразки.

Речник Міністерства внутрішніх справ, яке відповідає за Національну алею, у своїй заяві назвав ці написи "божевільним вандалізмом", який "не буде терпітися".

"Будь-яка погроза на адресу президента сприймається міністерством дуже серйозно, і наша паркова поліція США розслідує цей інцидент та притягне винних до відповідальності", – сказав речник.

Цифри "86 47" використовувалися для вираження опозиції до Трампа, хоча його адміністрація розцінила їх як погрозу на адресу президента.

У квітні колишній директор ФБР Джеймс Комі був звинувачений Міністерством юстиції у погрозі президенту за публікацію в Instagram зображення, на якому цифри були викладені з морських мушель.

Цифра "86" часто використовується як код у ресторанній галузі, що означає скасувати замовлення або випровадити клієнта, тоді як Трамп є 47-м президентом США.

Нагадаємо, увечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли. Президентське подружжя та високопосадовців адміністрації екстрено евакуювали.

За даними правоохоронців, нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія, його затримали.

У липні 2024 року під час передвиборчого мітингу сталася спроба замаху на Дональда Трампа. Спецслужби знешкодили нападника на Трампа, ним виявився 20-річний Метью Крукс.

А у вересні того ж року повідомили про стрілянину біля гольф-клубу Трампа, що назвали другим замахом на його життя.