Сибіга: під удар РФ у Чорному морі потрапило турецьке судно, є загиблий

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що серед постраждалих від ударів РФ суден у Чорному морі за останню ніч – турецький суховантаж.

Про це він повідомив у своєму X, пише "Європейська правда".

Сибіга заявив, що вночі 22 червня Росія завдала удару по турецькому суховантажу у Чорному морі.

Overnight, Russia attacked a Türkiye-owned dry cargo vessel in the Black Sea. And it did so right after a high-level Turkish visit to Russia.



A clear demonstration that Russia’s words cannot be trusted. Russia remains the main threat to the Black Sea security and prosperity.… pic.twitter.com/a3BSNyHsqM – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 22, 2026

"І це сталося безпосередньо після турецького візиту високого рівня до Росії (на рівні очільника МЗС. – "ЄП"). Це чітка демонстрація, що словам Росії не можна довіряти. Росія залишається головною загрозою для безпеки й процвітання у Чорному морі", – заявив міністр закордонних справ України.

Сибіга розповів, що український флот врятував команду постраждалого судна, серед них переважно громадяни Туреччини та Індії. Один член екіпажу, громадянин Єгипту, загинув.

Під російські удари потрапили також інші два судна – під прапорами Палау та Белізу, їхні екіпажі не постраждали.

"Інформуємо усі країни та організації про цю нахабну атаку на міжнародне право і свободу навігації. Це вимагає сильної та принципової реакції з боку міжнародної спільноти та Міжнародної морської організації", – зазначив Сибіга.

На початку червня турецьке рибальське судно потрапило під удар поблизу окупованого Криму.

В середині червня російський фрегат здійснив попереджувальні постріли по цивільній яхті в Ла-Манші.