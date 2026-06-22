У Навроцького кажуть, що його не запросили на Конференцію з відновлення України

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Кароль Навроцький не отримав запрошення на Конференцію з відновлення України, яка відбудеться цього тижня у Гданську.

Заяву Пшидача наводить агентство PAP, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив представник президентської канцелярії, саме тому Навроцький не збирається відвідувати подію.

Пшидача запитали про можливу участь президента Навроцького у заході "Конференція з відновлення України" – зустрічі лідерів країн, що підтримують Україну, а також міністрів, інвесторів та представників компаній, зацікавлених в інвестуванні у відновлення України, яка відбудеться у четвер та п’ятницю в Гданську.

У відповідь той зазначив, що Навроцький не отримав запрошення на конференцію в Гданську.

Він додав, що, наскільки йому відомо, запрошення закордонним партнерам на цей захід спільно надсилали прем’єр-міністр Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський.

"Ппрезидента не запросили, тому…він не збирається відвідувати захід, на який його не запросив прем’єр-міністр Дональд Туск. Жоден із підлеглих йому посадовців також не збирається туди їхати через відсутність запрошень, – повідомив Пшидач.

Він також висловив надію, що під час цьогорічного заходу Туск зосередиться на "інтересах Польщі, а не лише на зборі коштів для Володимира Зеленського".

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. Також постало питання, чи поїде Зеленський на цьогорічну Конференцію з відновлення України, що має відбутися у польському Гданську.

Президент України заявив, що рішення про позбавлення його ордена Білого Орла пов’язане з внутрішньою політичною боротьбою в Польщі та розпалюванням настроїв неприязні до українців.

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