У Празі здійняли тривогу через озброєного чоловіка, що може влаштувати стрілянину

У чеській столиці Празі розгорнули масштабну поліцейську операцію після повідомлень про озброєного чоловіка на вулиці.

Про це повідомляє Denik, пише "Європейська правда".

Правоохоронці запустили масштабну операцію у східному районі Праги Челаковіце після того, як там зафіксували озброєного вогнепальною зброєю чоловіка, що нібито рухався у напрямку місцевого училища.

V Čelákovicích na Praze východ byl zaznamenán muž se střelnou zbraní směřující do místního učiliště. Na místě zasahují všechny dostupné síly a prostředky a to včetně zásahové jednotky. Další informace poskytneme jakmile to bude možné. #policiestc – Policie ČR (@PolicieCZ) June 23, 2026

Згодом оголосили, що це 55-річний Петр Шимон, який має проблеми з ментальним здоров’ям. Назвали також номер його синьої Skoda Fabia.

"Якщо ви бачили цей автомобіль, негайно повідомляйте на номер 158, але самі не втручайтесь", – закликали у поліції.

У поліції повідомили, що в училищі зараз не відбувається навчальний процес, тож студентів немає. Туди спрямували "усі наявні ресурси" поліції в окрузі.

Поліція превентивно посилила присутність також біля Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти на основі попередньої інформації про пересування чоловіка.

Нагадаємо, понад рік тому у Карловому університеті озброєний молодий чоловік убив 14 людей та поранив ще 25, а потім застрелився сам.

Після інциденту у Чехії посилили контроль над вогнепальною зброєю.

У листопаді біля Карлового університету затримали чоловіка, який погрожував влаштувати там стрілянину.