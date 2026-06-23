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У Празі здійняли тривогу через озброєного чоловіка, що може влаштувати стрілянину

Новини — Вівторок, 23 червня 2026, 11:54 — Марія Ємець

У чеській столиці Празі розгорнули масштабну поліцейську операцію після повідомлень про озброєного чоловіка на вулиці. 

Про це повідомляє Denik, пише "Європейська правда".

Правоохоронці запустили масштабну операцію у східному районі Праги Челаковіце після того, як там зафіксували озброєного вогнепальною зброєю чоловіка, що нібито рухався у напрямку місцевого училища.

Згодом оголосили, що це 55-річний Петр Шимон, який має проблеми з ментальним здоров’ям. Назвали також номер його синьої Skoda Fabia.

"Якщо ви бачили цей автомобіль, негайно повідомляйте на номер 158, але самі не втручайтесь", – закликали у поліції. 

У поліції повідомили, що в училищі зараз не відбувається навчальний процес, тож студентів немає. Туди спрямували "усі наявні ресурси" поліції в окрузі. 

Поліція превентивно посилила присутність також біля Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти на основі попередньої інформації про пересування чоловіка. 

Нагадаємо, понад рік тому у Карловому університеті озброєний молодий чоловік убив 14 людей та поранив ще 25, а потім застрелився сам.

Після інциденту у Чехії посилили контроль над вогнепальною зброєю.

У листопаді біля Карлового університету затримали чоловіка, який погрожував влаштувати там стрілянину. 

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