В Праге подняли тревогу из-за вооруженного мужчины, который может устроить стрельбу

В чешской столице Праге развернули масштабную полицейскую операцию после сообщений о вооруженном мужчине на улице.

Об этом сообщает Denik, пишет "Европейская правда".

Правоохранители запустили масштабную операцию в восточном районе Праги Челаковице после того, как там зафиксировали вооруженного огнестрельным оружием мужчину, который якобы двигался в направлении местного училища.

V Čelákovicích na Praze východ byl zaznamenán muž se střelnou zbraní směřující do místního učiliště. Na místě zasahují všechny dostupné síly a prostředky a to včetně zásahové jednotky. Další informace poskytneme jakmile to bude možné. #policiestc – Policie ČR (@PolicieCZ) June 23, 2026

Впоследствии объявили, что это 55-летний Петр Шимон, имеющий проблемы с ментальным здоровьем. Назвали также номер его синей Skoda Fabia.

"Если вы видели этот автомобиль, немедленно сообщайте на номер 158, но сами не вмешивайтесь", – призвали в полиции.

В полиции сообщили, что в училище сейчас не происходит учебный процесс, поэтому студентов нет. Туда направили "все имеющиеся ресурсы" полиции в округе.

Полиция превентивно усилила присутствие также возле Министерства внутренних дел и Министерства образования на основе предварительной информации о передвижении мужчины.

Напомним, более года назад в Карловом университете вооруженный молодой человек убил 14 человек и ранил еще 25, а затем застрелился сам.

После инцидента в Чехии усилили контроль над огнестрельным оружием.

В ноябре возле Карлова университета задержали мужчину, который угрожал устроить там стрельбу.