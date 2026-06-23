Колишнього чоловіка експрем'єрки Шотландії засудили до 5 років ув’язнення

У вівторок колишній виконавчий директор Шотландської національної партії Пітер Мюррелл був засуджений до трохи більше п’яти років ув’язнення після того, як визнав, що розтратив понад 400 тисяч фунтів стерлінгів (540 тисяч доларів) партійних коштів на придбання таких речей, як автомобілі та предмети розкоші.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Мюррелл – колишній чоловік екслідерки Шотландської національної партії і експрем'єрки Ніколи Стерджен, яка раптово пішла у відставку в 2023 році, незадовго до того, як її заарештували в рамках розслідування щодо фінансів партії. У березні минулого року її було виправдано у звинуваченнях.

Минулого місяця він визнав себе винним у скоєнні злочину і 23 червня був засуджений Единбурзьким Високим судом до п’яти років і трьох місяців ув’язнення.

Суддя Ендрю Янг зазначив, що цей вирок має стати застереженням для інших.

Поліцейське розслідування, яке призвело до арешту Стерджен – лідерки Шотландської національної партії (SNP) з найдовшим стажем на цій посаді – та до засудження її колишнього чоловіка, викликало незручні запитання для партії, що виступає за незалежність і домінує у шотландській політиці вже майже два десятиліття.

Після визнання Мюррелом своєї провини Стерджен ще раз наголосила на своїй невинності та заявила, що "не мала жодного уявлення чи підозри про те, що він використовував кошти партії в особистих цілях".

Мюррелл був вперше заарештований у квітні 2023 року в рамках операції "Бранчформ" – розслідування поліції Шотландії щодо фінансування та фінансів Шотландської національної партії – і через рік йому було висунуто звинувачення у розтраті коштів.