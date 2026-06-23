Бывшего мужа экс-премьера Шотландии приговорили к пяти годам заключения

Во вторник бывший исполнительный директор Шотландской национальной партии Питер Мюррелл был приговорен к чуть более пяти годам заключения после того, как признал, что растратил более 400 тысяч фунтов стерлингов (540 тысяч долларов) партийных средств на приобретение таких вещей, как автомобили и предметы роскоши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Мюррелл – бывший муж экс-лидера Шотландской национальной партии и экс-премьера Николы Стерджен, которая внезапно ушла в отставку в 2023 году, незадолго до того, как ее арестовали в рамках расследования относительно финансов партии. В марте прошлого года она была оправдана по обвинениям.

В прошлом месяце он признал себя виновным в совершении преступления и 23 июня был приговорен Эдинбургским Высоким судом к пяти годам и трем месяцам заключения.

Судья Эндрю Янг отметил, что этот приговор должен стать предостережением для других.

Полицейское расследование, которое привело к аресту Стерджен – лидера Шотландской национальной партии (SNP) с самым длинным стажем на этом посту – и к осуждению ее бывшего мужа, вызвало неудобные вопросы для партии, выступающей за независимость и доминирующей в шотландской политике уже почти два десятилетия.

После признания Мюррелом своей вины Стерджен еще раз подчеркнула свою невиновность и заявила, что "не имела никакого представления или подозрения о том, что он использовал средства партии в личных целях".

Мюррелл был впервые арестован в апреле 2023 года в рамках операции "Бранчформ" – расследование полиции Шотландии по финансированию и финансов Шотландской национальной партии – и через год ему было предъявлено обвинение в растрате средств.