СМИ: Трамп сказал Зеленскому действовать смелее против России

Украина считает, что ей удалось заручиться поддержкой администрации президента США Дональда Трампа в отношении кампании, направленной на то, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Об этом стало известно изданию The Kyiv Independent, сообщает "Европейская правда".

В частности, неназванный украинский чиновник, которого цитирует издание, рассказал, что Трамп в частном разговоре посоветовал президенту Владимиру Зеленскому действовать "смелее" в отношении России.

"Трамп говорит, что на самом деле не верит, будто (Владимир) Путин что-то сделает без давления", – добавил чиновник, ознакомленный с подробностями недавней встречи Трампа и Зеленского.

Хотя американские чиновники не подтвердили, действительно ли Трамп прямо поддерживает украинские удары по территории России, они отметили, что президент США считает силу ключевым фактором.

"Президент (Трамп) верит в мир благодаря силе", – сказал один из американских чиновников.

Украинские чиновники считают, что последние военные события помогли убедить Трампа в том, что Киев находится в более сильной позиции, чем в начале этого года.

Это изменение нашло отражение в итоговых заявлениях саммита. Трамп вместе с другими лидерами G7 подписал совместное заявление, в котором было подтверждено "нашу непоколебимую поддержку Украины" и заявлено, что страны-участницы "готовы рассмотреть" возможность предоставления Украине лицензий на отечественное производство оружия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал об изменении позиции своего американского коллеги Дональда Трампа относительно войны РФ против Украины после саммита G7.

В то же время в Кремле пожаловались, что европейские лидеры на саммите G7 во Франции "накачивали" Трампа "вредными идеями".