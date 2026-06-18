В Кремлі скаржаться, що на саміті G7 Трампа "накачали" шкідливими ідеями

В Кремлі поскаржились, що європейські лідери на саміті G7 у Франції "накачували" президента США Дональда Трампа "шкідливими ідеями".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив помічник кремлівського правителя Юрій Ушаков, якого цитує "Интерфакс".

На запитання, чи можуть європейські лідери впливати на американського президента, Ушаков сказав: "Європейці чинять некорисний вплив, це зрозуміло, але Трамп теж сильний політик і дотримується своїх поглядів".

"Українська тема активно обговорювалася під час засідання саміту "сімки". Як можна припустити, Трампа накачували, я б сказав, мабуть, некорисними, якщо не шкідливими ідеями", – сказав він.

За словами Ушакова, після саміту у Франції контактів між РФ і США не було.

У спільній заяві за підсумками саміту в Ев’яні лідери країн G7 заявили про свою готовність розглянути надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо на українській території.

Крім того, Трамп після саміту G7 розповів про "дуже хороші розмови" з Путіним і Зеленським та заявив, що, мовляв, обоє хотіли б завершити війну, але "не знають, як".

Трамп сказав, що допускає поновлення санкцій проти російської нафти після винятку, який США запровадили на тлі надвисоких глобальних цін на енергоресурси через війну з Іраном.