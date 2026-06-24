У Франції підтвердили перше зараження вірусом Ебола – у лікаря, що повернувся з Конго

У Франції підтвердили перший випадок зараження вірусом Ебола – захворів лікар, який перед цим працював у межах гуманітарної місії в Конго, де спостерігається масштабний спалах цієї хвороби.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

24 червня Міністерство охорони здоров’я Франції повідомило, що у лікаря, який повернувся з гуманітарної поїздки до Конго, виявився позитивний результат тесту на вірус Еболи.

Це перший зареєстрований у Франції випадок за час поточного спалаху хвороби та загалом. У 2014 році у Францію привезли на лікування двох хворих пацієнтів, але діагностували хворобу тоді за межами країни.

Лікар перебуває на карантині, органи охорони здоров’я встановлюють його контактних осіб. Загальні ризики для громадського здоров’я у зв’язку з цим вважають незначними.

У Конго за час спалаху захворіли понад 1000 людей, 267 померли. У ВООЗ кажуть, що це найбільша кількість підтверджених випадків за перший місяць, порівняно з попередніми спалахами хвороби.

Нагадаємо, у травні в центрі уваги опинився круїзний лайнер з Нідерландів, де на шляху з Південної Америки стався спалах хантавірусу. На борту судна були у тому числі українці.

У деяких пасажирів хвороба підтвердилася після того, як вони залишили борт судна або самостійно, або в межах евакуаційної операції.

ЄС відправив експериментальний препарат проти хантавірусу трьом країнам.