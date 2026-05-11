У француза виявили симптоми хантавірусу під час репатріаційного рейсу

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що в одного із французів, які були репатрійовані з борту судна MV Hondius, виявили симптоми хантавірусу.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

За його словами, до Франції перевезли п’ятьох громадян, в одного з яких проявилися симптоми смертельного вірусу під час репатріаційного рейсу.

"У зв’язку з цим цих п’ятьох пасажирів було негайно поміщено в сувору ізоляцію. Вони отримують медичну допомогу та пройдуть тестування й медичне обстеження", – наголосив прем’єр Франції.

Як відомо, круїзний лайнер, на якому спалахнула смертельна епідемія хантавірусу, вранці 10 травня прибув до порту на Тенерифе.

Нагадаємо, Норвегія надала для евакуацій спеціалізований санітарний літак, оснащений у тому числі для перевезення хворих на інфекційні захворювання високого ризику.