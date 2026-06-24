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ЄС радить уникати польотів над Близьким Сходом попри угоду між Іраном і США

Новини — Середа, 24 червня 2026, 17:22 — Ірина Кутєлєва

Попри укладення рамкової угоди між США та Іраном, а також на перемир’я між Ізраїлем та "Хезболлою", Агентство ЄС з авіаційної безпеки закликає авіакомпанії й надалі уникати повітряного простору Близького Сходу.

Про це повідомляє Sky News, інформує "Європейська правда".

EASA повідомило, що продовжує дію рекомендацій щодо зон конфлікту в цьому регіоні до 1 липня, і зазначило, що авіаперевізникам слід уникати прольоту над Іраном, Іраком та Ліваном.

Закликаючи до обережності під час польотів у всі інші напрямки, EASA додало, що, як і раніше, можливі короткочасні порушення перемир’я між США та Іраном, зокрема в районі Ормузької протоки та прилеглого повітряного простору.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів. 

Перший раунд технічних перемовин відбувся вихідними у Швейцарії. 

Водночас президент США Дональд Трамп та представники Ірану стверджують протилежне щодо низки питань, домовленості за якими мають бути фіналізовані на основі вже підписаного меморандуму про взаєморозуміння.

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Близький Схід США Іран Авіарейси
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