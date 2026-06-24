ЕС рекомендует избегать полётов над Ближним Востоком, несмотря на соглашение между Ираном и США

Несмотря на заключение рамочного соглашения между США и Ираном, а также на перемирие между Израилем и "Хезболлой", Агентство ЕС по авиационной безопасности призывает авиакомпании и в дальнейшем избегать воздушного пространства Ближнего Востока.

Об этом сообщает Sky News, передает "Европейская правда".

EASA сообщило, что продлевает действие рекомендаций в отношении зон конфликта в этом регионе до 1 июля, и отметило, что авиаперевозчикам следует избегать пролета над Ираном, Ираком и Ливаном.

Призывая к осторожности во время полётов по всем остальным направлениям, EASA добавило, что, как и ранее, возможны кратковременные нарушения перемирия между США и Ираном, в частности в районе Ормузского пролива и прилегающего воздушного пространства.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ служит основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней.

Первый раунд технических переговоров состоялся в минувшие выходные в Швейцарии.

В то же время президент США Дональд Трамп и представители Ирана утверждают обратное по ряду вопросов, договоренности по которым должны быть окончательно согласованы на основе уже подписанного меморандума о взаимопонимании.