Трамп та Іран роблять протилежні твердження щодо "ядерних" зобов’язань Тегерану за угодою

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та представники Ірану стверджують протилежне щодо низки питань, домовленості за якими мають бути фіналізовані на основі вже підписаного меморандуму про взаєморозуміння.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Дональд Трамп стверджує, що іранська сторона нібито погодилася на постійні масштабні інспекції з метою гарантувати, що Тегеран не займається розробкою ядерної зброї.

"Іран цілковито й повною мірою погодився на ядерні інспекції найвищого рівня тривалий час у майбутньому (безкінечно!)... Це забезпечить "ядерну чесність". Якби вони цього не зробили, подальших перемовин не було би", – заявив Трамп у вівторок у своїй соцмережі Truth Social.

Перед тим віцепрезидент Джей Ді Венс казав, що Іран погодився допустити інспекторів МАГАТЕ на свої об’єкти.

Водночас іранська сторона стверджує, що співпраця з МАГАТЕ продовжиться "згідно з поточними процедурами".

Речник МЗС Ірану Есмаїль Багхаеї заявив, що Тегеран не давав згоди допускати інспекторів на свої пошкоджені ядерні об’єкти і не брав на себе нових зобов’язань.

Так само розходяться твердження щодо використання розморожених активів Ірану. Від адміністрації Трампа лунає, що обговорюється план, за яким США і Катар будуть "затверджувати", на що витрачаються кошти, та що передбачається акцент на закупівлю продукції американських фермерів.

Водночас посол Ірану при ООН у вівторок заперечив це і наголосив, що "Іран – єдина країна, яка буде вирішувати, що робити зі своїми активами".

Так само суперечливим лишається питання умов проходу суден через Ормузьку протоку. У меморандумі закріплено лише те, що транзит без жодних мит буде доступним протягом 60 днів.

Трамп стверджує, що прохід через стратегічно важливу протоку буде безоплатним і після завершення цього періоду, на постійній основі, і що про це "є домовленість".

Іран це не підтверджує, при цьому, надходять сигнали, що Тегеран планує стягувати певні платежі із суден.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж 60 днів.

Перший раунд технічних перемовин відбувся вихідними у Швейцарії.

За даними одного з останніх опитувань, лише кожен четвертий американець вважає, що війна з Іраном була того варта.



