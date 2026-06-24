Венгрия планирует рассекретить архивы спецслужб времен коммунизма в рамках инициативы новоизбранного премьер-министра Петера Мадьяра, направленной на то, чтобы страна примирилась со своим прошлым.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Это предложение, которое правительство подало в среду, появилось через 37 лет после падения коммунизма в Восточной Европе.

В отличие от других стран бывшего советского блока, Венгрия никогда не обнародовала досье на информаторов после перехода к демократии.

"Мы погашаем долг, который накапливался десятилетиями", – отметил Мадьяр, комментируя предложение.

Планируется сделать документы доступными к 23 октября – 70-й годовщине неудачного венгерского восстания 1956 года против Советского Союза.

Хотя многих из тех, кто фигурирует в этих делах, возможно, уже нет в живых, а также существуют опасения, что некоторые документы могли быть изъяты из архивов, эта инициатива является символическим шагом, призванным пролить свет на разветвленную сеть информаторов и тех, кто ею руководил. Некоторые из них после демократического перехода стали частью закоренелой элиты.

Неспособность обнародовать досье информаторов сразу после демократического перехода широко считается "первородным грехом" в посткоммунистической истории Венгрии, который позволил бывшим элитам занять ключевые должности в правительстве и экономике после падения "железного занавеса".

Правление Виктора Орбана, во время которого бывший антикоммунистический студенческий лидер превратился в преданного союзника Москвы до своего устранения в апреле, не было исключением. Каждое правительство назначало бывших высокопоставленных чиновников коммунистической эпохи на влиятельные должности.

Хотя аккредитованные историки уже давно имели доступ к некоторым материалам, а венгры могли проверить, шпионил ли за ними кто-то во времена коммунизма, эта информация не была широко доступной. Правительства всех политических направлений выдвигали идею открытия архивов, прежде чем эта попытка потерпела крах.

Предложенный законопроект будет предусматривать создание независимой комиссии в составе действующих сотрудников разведки и независимых историков и архивистов, которые будут определять, какие документы должны оставаться засекреченными.

Важно, что критерии сохранения секретности документов будут сужены. Если до сих пор могли оставаться засекреченными документы, которые могли повредить внешним отношениям Венгрии, то в будущем секретными смогут оставаться только те, которые угрожают отношениям со странами ЕС, Европейского экономического пространства или НАТО – это целенаправленное изменение, которое исключает Россию как основание для сохранения секретности.

Напомним, в декабре польский Конституционный трибунал (суд) своим решением запретил деятельность Коммунистической партии Польши.

Также в Чехии вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые приравнивают пропаганду коммунистической идеологии к нацистской пропаганде.