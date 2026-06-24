Мерц: саміт НАТО в Анкарі має послати чіткий сигнал Путіну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переконаний, що європейські союзники по НАТО мають надіслати сигнал підтримки України на саміті Альянсу в Анкарі 7-8 липня.

Як передає "Європейська правда", про це він заявив у виступі після зустрічі з лідерами провідних європейських держав у Берліні, повідомляє Tagesspiegel.

У середу німецький канцлер скликав зустріч лідерів країн E5 – Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі – для обговорення підтримки України, а також підготовки до майбутнього саміту НАТО в Туреччині. До переговорів також долучився генсек Альянсу Марк Рютте у форматі відеозв’язку.

Під час зустрічі Мерц окреслив п'ять меседжів від європейців для саміту НАТО, які, ймовірно, будуть спрямовані до американського президента Дональда Трампа.

Канцлер заявив, що всі лідери E5 разом виступають за сильний та єдиний Альянс та його роль у гарантуванні безпеки в євроатлантичному регіоні.

По-друге, Мерц наголосив, що країни Європи хочуть оновити НАТО та зміцнити його європейську основу, зокрема шляхом збільшення витрат на оборону.

Третім пунктом він навів посилення співпраці, як трансатлантичної, так і європейської. "Розподіляти нашу оборонну політику самостійно на національному рівні було б помилкою", – сказав канцлер.

Глава німецького уряду також запропонував, щоб європейці надіслали в Анкарі чіткий сигнал підтримки України.

"Щоб ми, як європейські союзники по НАТО, надали Києву міцне фінансове зобов'язання. Послання Росії таке: Україна залишається сильною. Підтримка Європи не похитнеться", – заявив Мерц.

Завершальне послання, запропоноване канцлером Німеччини, полягає у схваленні європейськими лідерами поточних американсько-іранських переговорів.

Мерц зазначив, що поінформує президентів США та Туреччини Дональда Трампа та Реджепа Таїпа Ердогана про всі теми, що обговорювалися під час зустрічі E5.

Група E5 була створена у 2024 році на тлі посилення закликів до переозброєння Європи та покращення координації дій з метою підтримки України у боротьбі проти російського вторгнення.

ЗМІ раніше анонсували, що німецький канцлер збере зустріч із європейськими лідерами наприкінці цього місяця, щоб розробити план налагодження відносин із Трампом на саміті НАТО в липні.

Мерц раніше висловив оптимізм щодо того, що під час саміту G7 у Франції Захід уперше за тривалий час продемонстрував єдність у питанні підтримки України та тиску на Росію.

Президент Франції Емманюель Макрон розповів про зміну позиції свого американського колеги Дональда Трампа щодо війни РФ проти України після саміту G7.