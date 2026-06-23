Мерц: саміт G7 вперше за довгий час продемонстрував єдність Заходу щодо підтримки України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що під час саміту G7 у Франції Захід уперше за тривалий час продемонстрував єдність у питанні підтримки України та тиску на Росію.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника німецького уряду наводить "Укрінформ".

За словами Мерца, саме узгоджена позиція європейських союзників стала одним із ключових чинників досягнення спільних домовленостей у форматі G7.

"У цьому контексті я можу загалом сказати: те, що ми колись називали Заходом, в Евіані вперше за довгий час знову продемонструвало єдність", – наголосив канцлер.

Мерц також зазначив, що нинішня геополітична ситуація вимагає від Європи більшої згуртованості та відповідальності.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон розповів про зміну позиції свого американського колеги Дональда Трампа щодо війни РФ проти України після саміту G7.

Водночас в Кремлі поскаржились, що європейські лідери на саміті G7 у Франції "накачували" Трампа "шкідливими ідеями".