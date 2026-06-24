Мерц: саммит НАТО в Анкаре должен послать четкий сигнал Путину

Канцлер Германии Фридрих Мерц убежден, что европейские союзники по НАТО должны послать сигнал поддержки Украины на саммите Альянса в Анкаре 7–8 июля.

Как передает "Европейская правда", об этом он заявил в выступлении после встречи с лидерами ведущих европейских государств в Берлине, сообщает Tagesspiegel.

В среду немецкий канцлер созвал встречу лидеров стран E5 – Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши – для обсуждения поддержки Украины, а также подготовки к предстоящему саммиту НАТО в Турции. К переговорам также присоединился генсек Альянса Марк Рютте в формате видеосвязи.

В ходе встречи Мерц обозначил пять посланий от европейцев для саммита НАТО, которые, вероятно, будут адресованы американскому президенту Дональду Трампу.

Канцлер заявил, что все лидеры E5 единодушно выступают за сильный и единый Альянс и его роль в обеспечении безопасности в евроатлантическом регионе.

Во-вторых, Мерц подчеркнул, что страны Европы хотят обновить НАТО и укрепить его европейскую основу, в частности путем увеличения расходов на оборону.

В качестве третьего пункта он назвал укрепление сотрудничества, как трансатлантического, так и европейского. "Распределять нашу оборонную политику самостоятельно на национальном уровне было бы ошибкой", – сказал канцлер.

Глава немецкого правительства также предложил, чтобы европейцы направили в Анкару четкий сигнал поддержки Украины.

"Чтобы мы, как европейские союзники по НАТО, предоставили Киеву твердое финансовое обязательство. Послание России таково: Украина остается сильной. Поддержка Европы не пошатнется", – заявил Мерц.

Заключительное послание, предложенное канцлером Германии, заключается в одобрении европейскими лидерами текущих американо-иранских переговоров.

Мерц отметил, что проинформирует президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана обо всех темах, обсуждавшихся в ходе встречи E5.

Группа E5 была создана в 2024 году на фоне усиления призывов к перевооружению Европы и улучшению координации действий с целью поддержки Украины в борьбе против российского вторжения.

СМИ ранее сообщали, что немецкий канцлер созовет встречу с европейскими лидерами в конце этого месяца, чтобы разработать план налаживания отношений с Трампом на саммите НАТО в июле.

Мерц ранее выразил оптимизм по поводу того, что во время саммита G7 во Франции Запад впервые за долгое время продемонстрировал единство в вопросе поддержки Украины и давления на Россию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал об изменении позиции своего американского коллеги Дональда Трампа в отношении войны РФ против Украины после саммита G7.