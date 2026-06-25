Фінляндія виділяє додаткові 40 млн євро на зброю США для України

Глава уряду Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що його уряд вирішив виділити додаткові кошти на ініціативу із закупівлі американської зброї для України (PURL).

Про це він заявив під час відкриття Конференції з питань відновлення України у Гданську, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Орпо зазначив, що оборонна підтримка Фінляндією України залишається міцною. Зокрема, було надано вже 33 військові пакети допомоги.

"Сьогодні я радий оголосити, що мій уряд вирішив виділити додаткові 40 млн євро на ініціативу PURL", – сказав фінський прем’єр.

Він запевнив, що Фінляндія подовжить забезпечувати підтримку України як майбутнього члена Європейського Союзу.

Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн повідомила про виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги на суму 3,2 млрд євро з кредиту на 90 млрд євро та анонсувала виділення коштів на виробництво дронів.

Також фон дер Ляєн повідомила про готовність Європейського флагманського фонду (European Flagship Fund) для відновлення України.