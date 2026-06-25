Финляндия выделяет дополнительные 40 млн евро на оружие США для Украины

Глава правительства Финляндии Петтери Орпо сообщил, что его правительство решило выделить дополнительные средства на инициативу по закупке американского оружия для Украины (PURL).

Об этом он заявил во время открытия Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Орпо отметил, что оборонная поддержка Финляндией Украины остается прочной. В частности, было предоставлено уже 33 военных пакета помощи.

"Сегодня я рад объявить, что мое правительство решило выделить дополнительные 40 млн евро на инициативу PURL", – сказал финский премьер.

Он заверил, что Финляндия продолжит обеспечивать поддержку Украины как будущего члена Европейского Союза.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении Украине первого транша макрофинансовой помощи на сумму 3,2 млрд евро из кредита на 90 млрд евро и анонсировала выделение средств на производство дронов.

Также фон дер Ляйен сообщила о готовности Европейского флагманского фонда (European Flagship Fund) для восстановления Украины.