Фон дер Ляєн: європейський фонд для відновлення України готовий

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про готовність Європейського флагманського фонду (European Flagship Fund) для відновлення України.

Про це вона повідомила під час відкриття Конференції з питань відновлення України у Гданську, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн повідомила, що на минулорічній Конференції з питань відновлення в Римі було оголошено про створення Європейського флагманського фонду – найбільшого фонду акцій, призначеного для відбудови України.

"Сьогодні цей фонд готовий до роботи. Він інвестуватиме в деякі з найбільш стратегічних секторів для майбутнього України: від чистої енергетики та інфраструктури до компаній із високими темпами зростання, які стануть рушійною силою української економіки в найближчі десятиліття", – сказала глава ЄК.

Фонд, додала вона, підтримується Європейським Союзом, Польщею, Францією, Німеччиною та Італією.

"Це дозволить залучити до пів мільярда ще цього року, а з часом – досягти обсягу в 1 мільярд євро", – сказала фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн також повідомила про виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги на суму 3,2 млрд євро з кредиту на 90 млрд євро та анонсувала виділення коштів на виробництво дронів.

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