ЄС хоче, щоб інфлюенсери висвітлювали його саміти

В ЄС хочуть дозволити інфлюенсерам знімати відеоматеріали під час зустрічей провідних лідерів ЄС у Брюсселі – за умови, що вони не ставитимуть під сумнів європейські цінності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у рекомендаціях, надісланих Радою ЄС урядам країн-членів на початку цього місяця, з якими ознайомилося видання Politico.

Минулого місяця стало відомо, що Рада ЄС планує запрошувати інфлюенсерів із соціальних мереж для висвітлення самітів лідерів ЄС у Брюсселі та деяких міністерських зустрічей, починаючи з липня.

Рішення про те, які ютубери та тіктокери мають взяти участь, залишатиметься за країнами-членами, але, як зазначено в рекомендаціях Ради, вони не повинні обирати тих, хто "публікував погляди, що суперечать цінностям ЄС", йдеться в рекомендаціях.

Крім того, автори контенту не повинні мати жодних "значних або тривалих комерційних партнерств", щоб уникнути асоціацій із великими брендами, йдеться далі в рекомендаціях.

Інфлюенсерам не виплачуватимуть винагороду в рамках цієї програми.

Вони не можуть прагнути обійняти політичну посаду або вже обіймати її.

У рекомендаціях зазначено, що країни ЄС повинні обирати інфлюенсерів, чиї акаунти в соціальних мережах мають "значну аудиторію" порівняно з чисельністю населення їхньої країни, а також тих, хто має досвід створення контенту на політичні теми, зокрема щодо ЄС.

Доступ до зйомок у будівлі Ради ЄС в Брюсселі зазвичай надається лише акредитованим журналістам.

Цей план викликав спротив з боку асоціації журналістів, яка висловила занепокоєння, що присутність творців контенту може завадити роботі репортерів, які висвітлюють засідання Ради.

Речник Ради підтвердив, що інфлюенсери будуть "постійно супроводжуватися і не розглядатимуться як представники ЗМІ, зокрема в питаннях акредитації чи доступу до медіазаходів".

Нагадаємо, наприкінці квітня дружина прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса Бегонья Гомес подала скаргу до правоохоронних органів на ультраправого політичного активіста та інфлюенсера за те, що він нібито "напав" на неї із питаннями щодо корупційної справи.

Тим часом в уряді Нідерландів ініціюють законопроєкт щодо заборони залучення дітей до комерційної блогерської діяльності їхніх батьків.