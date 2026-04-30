Дружина Санчеса поскаржилась на блогера, який намагався розпитати її про корупційну справу

Дружина прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса Бегонья Гомес подала скаргу до правоохоронних органів на ультраправого політичного активіста та інфлюенсера за те, що він нібито "напав" на неї із питаннями щодо корупційної справи.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У відео, яке інфлюенсер Віто Кілес опублікував у соцмережах, видно, які він підходить до Гомес у кафе і йде за нею на вулицю, щоб розпитати її про цю справу, попри те, що дві жінки силою відтягували його від дружини Санчеса, поки вона сідала в таксі.

🔴 #URGENTE | Encuentro a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y me agreden al preguntarle por su corrupción. pic.twitter.com/pnrkK84juk – Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) April 29, 2026

Після цього інциденту Гомес подала скаргу до правоохоронних органів на Кілеса за те, що він нібито "напав" на неї.

Члени уряду Іспанії рішуче засудили таку поведінку інфлюенсера, втім речниця Народної партії країни Естер Муньос заявила, що Кілес "також є жертвою" через дії жінок, які не давали йому наблизитися до Гомес.

Також вона зазначила, що "розуміє, що є журналісти, які хочуть поставити запитання".

Як відомо, 13 квітня суддя Хуан Карлос Пейнадо висунув звинувачення проти Гомес у зловживанні впливом та хабарництві.

Після цього в Іспанії розгорівся запеклий політичний конфлікт між низкою міністрів та судовою владою через висунуті звинувачення.

