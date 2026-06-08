У Нідерландах хочуть заборонити використання дітей у комерційних відеоблогах

В уряді Нідерландів ініціюють законопроєкт щодо заборони залучення дітей до комерційної блогерської діяльності їхніх батьків.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Міністр праці Йозіас ван Аартсен повідомив парламент про наміри ініціювати законопроєкт щодо заборони залучення дітей віком до 15 років включно у зйомках відеоблогів їхніх батьків-інфлюенсерів, зокрема якщо ті мають комерційну складову.

Він зазначає, що дослідження Інспекторату праці та експертної спільноти вказують на те, що діти, котрих знімають у відеоблогах, почуваються вразливими і така публічність у ранньому віці може мати суттєвий негативний вплив на їхній комфорт і самооцінку.

Міністр наголошує, що "з огляду на серйозні ризики" у цій сфері життя потрібно встановити чіткіші правила. Зокрема, він хоче з’ясувати, чи може створення онлайн-контенту з комерційною складовою із залученням дітей підпадати під положення закону про заборону дитячої праці.

За його словами, з поточним законодавством ефективно боротися з випадками, де "переходять межу", не вдається, оскільки не завжди можливо чітко довести, що батьки таких дітей мають контракти з компаніями-спонсорами їхніх блогів.

Такі плани вже згадувалися у коаліційній угоді партій, що сформували чинний уряд.

Обговорення ідеї почнеться восени. Наразі в уряді розмірковують над деталями змін – наприклад, наскільки часту появу дітей у відеоблогах вважати достатньою для того, щоб це підпадало під жорсткіші правила, та за якими критеріями визначати, що блог має комерційний характер; яку роль можуть зі свого боку зіграти платформи, на яких викладають контент (YouTube, Instagram, TikTok тощо).

Нагадаємо, у Швеції пропонують заборонити соцмережі для дітей до 15 років.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що технологічні компанії повинні заборонити дітям надсилати та отримувати відверті зображення на свої пристрої, інакше уряд ухвалить закон, який зобов'яже їх це зробити.