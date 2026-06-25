ЕС хочет, чтобы инфлюенсеры освещали его саммиты

В ЕС хотят разрешить инфлюенсерам снимать видеоматериалы во время встреч ведущих лидеров ЕС в Брюсселе – при условии, что они не будут ставить под сомнение европейские ценности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в рекомендациях, направленных Советом ЕС правительствам стран-членов в начале этого месяца, с которыми ознакомилось издание Politico.

В прошлом месяце стало известно, что Совет ЕС планирует приглашать инфлюенсеров из социальных сетей для освещения саммитов лидеров ЕС в Брюсселе и некоторых министерских встреч, начиная с июля.

Решение о том, какие ютуберы и тиктокеры должны принять участие, будет оставаться за странами-членами, но, как указано в рекомендациях Совета, они не должны выбирать тех, кто "публиковал взгляды, противоречащие ценностям ЕС", говорится в рекомендациях.

Кроме того, авторы контента не должны иметь каких-либо "значительных или длительных коммерческих партнерств", чтобы избежать ассоциаций с крупными брендами, говорится далее в рекомендациях.

Инфлюенсерам не будут выплачивать вознаграждение в рамках этой программы.

Они не могут претендовать на политическую должность или уже занимать её.

В рекомендациях указано, что страны ЕС должны выбирать инфлюенсеров, чьи аккаунты в социальных сетях имеют "значительную аудиторию" по сравнению с численностью населения их страны, а также тех, кто имеет опыт создания контента на политические темы, в частности касающиеся ЕС.

Доступ к съемкам в здании Совета ЕС в Брюсселе обычно предоставляется только аккредитованным журналистам.

Этот план вызвал сопротивление со стороны ассоциации журналистов, которая выразила обеспокоенность тем, что присутствие контент-креаторов может помешать работе репортеров, освещающих заседания Совета.

Пресс-секретарь Совета подтвердил, что инфлюенсеры будут "постоянно сопровождаться и не будут рассматриваться как представители СМИ, в частности в вопросах аккредитации или доступа к медиа-мероприятиям".

Напомним, в конце апреля супруга премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес подала жалобу в правоохранительные органы на ультраправого политического активиста и инфлюенсера за то, что он якобы "напал" на неё с вопросами о коррупционном деле.

Между тем в правительстве Нидерландов инициируют законопроект о запрете привлечения детей к коммерческой блогерской деятельности их родителей.