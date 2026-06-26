Три проєвропейські партії Румунії висунули свого кандидата у прем’єр-міністри

Три правоцентристські партії керівної коаліції Румунії у п'ятницю висунули депутата Європейського парламенту Зігфріда Мурешана своїм кандидатом на посаду прем'єр-міністра на тлі тривалої урядової кризи.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Румунія вже кілька тижнів перебуває в стані політичної невизначеності після того, як вихід соціал-демократів з коаліції призвів до відставки проєвропейського уряду Іліє Боложана. Відтоді президент Нікушор Дан висунув двох кандидатів у прем’єри, які не змогли здобути необхідної підтримки.

Залишається незрозумілим, чи кандидат від Національно-ліберальної партії (PNL), Союзу порятунку Румунії (USR) та партії угорської меншини UDMR Зігфрід Мурешан зможе набрати достатню кількість голосів для затвердження уряду.

Своєю чергою соціал-демократи (PSD) пропонують, щоб прем’єр-міністром став представник їхньої партії Сорін Гріндяну, відмовляючись підтримувати інших кандидатів.

Увечері президент Румунії зустрінеться з представниками чотирьох ключових партій у спробі дійти згоди щодо формування нового уряду.

Політичне протистояння загрожує достроковими виборами в Румунії, де ультраправий Альянс за об’єднання румунів (AUR), який виступає проти ініціативи Європейського Союзу щодо переозброєння та допомоги Україні, лідирує в опитуваннях громадської думки з двозначним відривом.

Нагадаємо, перший запропонований президентом "позапарламентський" кандидат Еуджен Томак відмовився від свого мандату через недостатню підтримку.

Після того Дан номінував на посаду прем’єра члена Національно-ліберальної партії (PNL) Адріана Вештя.