Три проевропейские партии Румынии выдвинули своего кандидата на пост премьер-министра

Три правоцентристские партии правящей коалиции Румынии в пятницу выдвинули депутата Европейского парламента Зигфрида Мурешана в качестве своего кандидата на пост премьер-министра на фоне затянувшегося правительственного кризиса.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Румыния уже несколько недель находится в состоянии политической неопределенности после того, как выход социал-демократов из коалиции привел к отставке проевропейского правительства Илие Боложана. С тех пор президент Никушор Дан выдвинул двух кандидатов в премьеры, которые не смогли заручиться необходимой поддержкой.

Остается неясным, сможет ли кандидат от Национально-либеральной партии (PNL), Союза спасения Румынии (USR) и партии венгерского меньшинства UDMR Зигфрид Мурешан набрать достаточное количество голосов для утверждения правительства.

В свою очередь социал-демократы (PSD) предлагают, чтобы премьер-министром стал представитель их партии Сорин Гриндяну, отказываясь поддерживать других кандидатов.

Вечером президент Румынии встретится с представителями четырёх ключевых партий в попытке прийти к соглашению по формированию нового правительства.

Политическое противостояние грозит досрочными выборами в Румынии, где ультраправый Альянс за объединение румын (AUR), выступающий против инициативы Европейского Союза по перевооружению и помощи Украине, лидирует в опросах общественного мнения с двузначным отрывом.

Напомним, первый предложенный президентом "внепарламентский" кандидат Эуджен Томак отказался от своего мандата из-за недостаточной поддержки.

После этого Дан выдвинул на пост премьера члена Национально-либеральной партии (PNL) Адриана Вештя.