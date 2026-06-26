Барселона хоче збільшити туристичний збір з пасажирів круїзних суден до 30 євро на день

Муніципальна влада іспанської Барселони виступає за підвищення туристичного збору для пасажирів круїзних лайнерів, розраховуючи таким чином стримати надмірний наплив туристів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Цю ініціативу вже підтримали фракції в міській раді Барселони, однак для того, щоб зміни набули чинності, їх ще має схвалити парламент Каталонії.

Якщо зміни затвердять, збір майже потроять – до 30 євро на день. Зараз пасажири круїзних суден, які проводять у місті менше 12 годин, платять 11 євро: 5 євро муніципальної надбавки та 6 євро регіонального збору.

Підвищена ставка поширюватиметься лише на круїзи, які заходять у порт і залишаються біля причалу менше ніж 12 годин: критики вважають, що такі рейси приносять місцевій економіці мінімум користі порівняно з тими незручностями, які вони створюють.

Маршрути, які починаються або закінчуються в Барселоні, підвищений збір не сплачуватимуть, оскільки такі рейси, як вважається, приносять місту набагато більший економічний ефект – за рахунок проживання в готелях, користування транспортом та інших послуг.

Всесвітня рада з подорожей та туризму (WTTC) висловила занепокоєння щодо цієї ініціативи, попередивши, що цей захід може послабити конкурентоспроможність міста та призвести до непередбачуваних наслідків для місцевої економіки.

"Розуміючи, наскільки складно керувати напрямком світового рівня, ми все ж зазначаємо, що ця пропозиція… може поставити Барселону в неконкурентне становище порівняно з іншими середземноморськими портами", – заявила у своєму зверненні президентка і генеральна директорка WTTC Глорія Гевара.

Останніми роками від місцевих мешканців, особливо у Барселоні, зростали нарікання що велетенські потоки туристів призводять до перетворення все більшої кількості житла на квартири під короткострокову оренду, а вартість оренди для самих містян через дефіцит житла зростає до непосильної.

До 2030 року Барселона планує обмежити круїзний туризм.