Барселона хочет увеличить туристический сбор с пассажиров круизных судов до 30 евро в день

Муниципальные власти испанской Барселоны выступают за повышение туристического сбора для пассажиров круизных лайнеров, рассчитывая таким образом сдержать чрезмерный наплыв туристов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Эту инициативу уже поддержали фракции в городском совете Барселоны, однако для того, чтобы изменения вступили в силу, их ещё должен одобрить парламент Каталонии.

Если изменения будут утверждены, сбор почти утроят – до 30 евро в день. Сейчас пассажиры круизных судов, которые проводят в городе менее 12 часов, платят 11 евро: 5 евро муниципальной надбавки и 6 евро регионального сбора.

Повышенная ставка будет распространяться только на круизы, которые заходят в порт и остаются у причала менее 12 часов: критики считают, что такие рейсы приносят местной экономике минимум пользы по сравнению с теми неудобствами, которые они создают.

Маршруты, которые начинаются или заканчиваются в Барселоне, не будут облагаться повышенным сбором, поскольку такие рейсы, как считается, приносят городу гораздо больший экономический эффект – за счет проживания в отелях, пользования транспортом и других услуг.

Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) выразил обеспокоенность по поводу этой инициативы, предупредив, что эта мера может ослабить конкурентоспособность города и привести к непредсказуемым последствиям для местной экономики.

"Понимая, насколько сложно управлять направлением мирового уровня, мы все же отмечаем, что это предложение… может поставить Барселону в неконкурентное положение по сравнению с другими средиземноморскими портами", – заявила в своем обращении президент и генеральный директор WTTC Глория Гевара.

В последние годы со стороны местных жителей, особенно в Барселоне, усиливались жалобы на то, что огромные потоки туристов приводят к превращению всё большего количества жилья в квартиры для краткосрочной аренды, а стоимость аренды для самих горожан из-за дефицита жилья становится непосильной.

К 2030 году Барселона планирует ограничить круизный туризм.