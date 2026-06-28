Країни Балтії, Польща та Румунія скоординували позиції перед самітом НАТО

Президенти країн Балтії, Польщі та Румунії скоординували позиції перед самітом НАТО в Анкарі, що відбудеться на початку літа, та закликатимуть там до посилення "східного флангу" Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про підсумки зустрічі розповіли президенти Литви та Польщі у своїх соцмережах.

Неформальна зустріч лідерів п’яти країн "східного флангу" НАТО проходила у Юраті на півночі Польщі, неподалік Гданська. У ній на запрошення Навроцького взяли участь президент Литви Гітанас Науседа, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, президент Естонії Алар Каріс, президент Румунії Нікушор Дан.

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Dziś odbywa się nieformalny szczyt Prezydentów regionu Europy Środkowo – Wschodniej, w którym na zaproszenie Prezydenta RP Karola Nawrockiego uczestniczą Prezydenci Litwy @GitanasNauseda, Łotwy @edgarsrinkevics, Estonii @AlarKaris i Rumunii @NicusorDanRO.… pic.twitter.com/pTzMY32AJ0 – Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 27, 2026

"Саміт був зосереджений на обговоренні спільних позицій перед самітом НАТО в Анкарі. Під час переговорів визначили пріоритети регіональної та безпекової співпраці у Балтійському і Чорноморському регіонах, обговорили ключові питання трансатлантичних відносин", – зазначили у канцелярії Навроцького.

Президент Литви Гітанас Науседа розповів, що темою обговорень були, зокрема, російсько-українська війна та наростаючі гібридні загрози для європейських сусідів РФ.

"Нам терміново потрібно посилювати східний фланг НАТО і протиповітряну оборону. Європа має реагувати реальними спроможностями. Також ми висловилися за сильніші безпекові зусилля з боку ЄС, включно з "Вартовим східного флангу", поруч з ініціативами "Балтійська лінія оборони" та "Східний щит", – зазначив Науседа.

In Jurata, I met with the Presidents of Poland, Estonia, Latvia, and Romania to discuss the strengthening of our defense and security cooperation ahead of the NATO Summit in Ankara.



We focused on Russia’s war against Ukraine and intensifying hybrid threats on the Eastern border.… pic.twitter.com/MvzjzbeyeZ – Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 28, 2026

Україна потенційно могла бути запрошена на саміт "східного флангу", проте ключовою перешкодою ймовірно стало рішення Зеленського не їхати до Польщі на Конференцію з відновлення, яка перед цим проходила поруч у Гданську. Як відомо, причиною став гострий конфлікт із Навроцьким – на ґрунті найменування українського підрозділу на честь УПА, після чого польський президент вирішив відкликати найвищу нагороду країни, вручену Зеленському.

Детальніше про те, як минула URC – у статті Відновлення без Зеленського. Де перемогла та що не отримала Україна на зустрічі у Гданську