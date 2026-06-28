Країни Балтії, Польща та Румунія скоординували позиції перед самітом НАТО
Президенти країн Балтії, Польщі та Румунії скоординували позиції перед самітом НАТО в Анкарі, що відбудеться на початку літа, та закликатимуть там до посилення "східного флангу" Альянсу.
Як повідомляє "Європейська правда", про підсумки зустрічі розповіли президенти Литви та Польщі у своїх соцмережах.
Неформальна зустріч лідерів п’яти країн "східного флангу" НАТО проходила у Юраті на півночі Польщі, неподалік Гданська. У ній на запрошення Навроцького взяли участь президент Литви Гітанас Науседа, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, президент Естонії Алар Каріс, президент Румунії Нікушор Дан.
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Dziś odbywa się nieformalny szczyt Prezydentów regionu Europy Środkowo – Wschodniej, w którym na zaproszenie Prezydenta RP Karola Nawrockiego uczestniczą Prezydenci Litwy @GitanasNauseda, Łotwy @edgarsrinkevics, Estonii @AlarKaris i Rumunii @NicusorDanRO.… pic.twitter.com/pTzMY32AJ0– Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 27, 2026
"Саміт був зосереджений на обговоренні спільних позицій перед самітом НАТО в Анкарі. Під час переговорів визначили пріоритети регіональної та безпекової співпраці у Балтійському і Чорноморському регіонах, обговорили ключові питання трансатлантичних відносин", – зазначили у канцелярії Навроцького.
Президент Литви Гітанас Науседа розповів, що темою обговорень були, зокрема, російсько-українська війна та наростаючі гібридні загрози для європейських сусідів РФ.
"Нам терміново потрібно посилювати східний фланг НАТО і протиповітряну оборону. Європа має реагувати реальними спроможностями. Також ми висловилися за сильніші безпекові зусилля з боку ЄС, включно з "Вартовим східного флангу", поруч з ініціативами "Балтійська лінія оборони" та "Східний щит", – зазначив Науседа.
In Jurata, I met with the Presidents of Poland, Estonia, Latvia, and Romania to discuss the strengthening of our defense and security cooperation ahead of the NATO Summit in Ankara.– Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 28, 2026
We focused on Russia’s war against Ukraine and intensifying hybrid threats on the Eastern border.… pic.twitter.com/MvzjzbeyeZ
Україна потенційно могла бути запрошена на саміт "східного флангу", проте ключовою перешкодою ймовірно стало рішення Зеленського не їхати до Польщі на Конференцію з відновлення, яка перед цим проходила поруч у Гданську. Як відомо, причиною став гострий конфлікт із Навроцьким – на ґрунті найменування українського підрозділу на честь УПА, після чого польський президент вирішив відкликати найвищу нагороду країни, вручену Зеленському.
Детальніше про те, як минула URC – у статті Відновлення без Зеленського. Де перемогла та що не отримала Україна на зустрічі у Гданську