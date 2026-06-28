Страны Балтии, Польша и Румыния скоординировали позиции перед саммитом НАТО

Президенты стран Балтии, Польши и Румынии скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Анкаре, который состоится в начале лета, и будут призывать там к усилению "восточного фланга" Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об итогах встречи рассказали президенты Польши и Литвы в своих соцсетях.

Неформальная встреча лидеров пяти стран "восточного фланга" НАТО проходила в Юрате на севере Польши, неподалеку от Гданьска. В ней по приглашению Навроцкого приняли участие президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Эстонии Алар Карис, президент Румынии Никушор Дан.

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Dziś odbywa się nieformalny szczyt Prezydentów regionu Europy Środkowo – Wschodniej, w którym na zaproszenie Prezydenta RP Karola Nawrockiego uczestniczą Prezydenci Litwy @GitanasNauseda, Łotwy @edgarsrinkevics, Estonii @AlarKaris i Rumunii @NicusorDanRO.… pic.twitter.com/pTzMY32AJ0 – Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 27, 2026

"Саммит был сосредоточен на обсуждении общих позиций перед саммитом НАТО в Анкаре. Во время переговоров определили приоритеты регионального сотрудничества и безопасности в Балтийском и Черноморском регионах, обсудили ключевые вопросы трансатлантических отношений", – отметили в канцелярии Навроцкого.

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что темой обсуждений были, в частности, российско-украинская война и нарастающие гибридные угрозы для европейских соседей РФ.

"Нам срочно нужно усиливать восточный фланг НАТО и противовоздушную оборону. Европа должна реагировать реальными возможностями. Также мы высказались за более сильные усилия по безопасности со стороны ЕС, включая "Стража восточного фланга", наряду с инициативами "Балтийская линия обороны" и "Восточный щит", – отметил Науседа.

In Jurata, I met with the Presidents of Poland, Estonia, Latvia, and Romania to discuss the strengthening of our defense and security cooperation ahead of the NATO Summit in Ankara.



We focused on Russia’s war against Ukraine and intensifying hybrid threats on the Eastern border.… pic.twitter.com/MvzjzbeyeZ – Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 28, 2026

Украина потенциально могла быть приглашена на саммит "восточного фланга", однако ключевым препятствием вероятно стало решение Зеленского не ехать в Польшу на Конференцию по восстановлению, которая перед этим проходила рядом в Гданьске. Как известно, причиной стал острый конфликт с Навроцким – на почве наименования украинского подразделения в честь УПА, после чего польский президент решил отозвать высшую награду страны, врученную Зеленскому.

Подробнее о том, как прошла URC – в статье Восстановление без Зеленского. Где победила и что не получила Украина на встрече в Гданьске