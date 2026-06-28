Страны Балтии, Польша и Румыния скоординировали позиции перед саммитом НАТО
Президенты стран Балтии, Польши и Румынии скоординировали позиции перед саммитом НАТО в Анкаре, который состоится в начале лета, и будут призывать там к усилению "восточного фланга" Альянса.
Как сообщает "Европейская правда", об итогах встречи рассказали президенты Польши и Литвы в своих соцсетях.
Неформальная встреча лидеров пяти стран "восточного фланга" НАТО проходила в Юрате на севере Польши, неподалеку от Гданьска. В ней по приглашению Навроцкого приняли участие президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Эстонии Алар Карис, президент Румынии Никушор Дан.
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Dziś odbywa się nieformalny szczyt Prezydentów regionu Europy Środkowo – Wschodniej, w którym na zaproszenie Prezydenta RP Karola Nawrockiego uczestniczą Prezydenci Litwy @GitanasNauseda, Łotwy @edgarsrinkevics, Estonii @AlarKaris i Rumunii @NicusorDanRO.… pic.twitter.com/pTzMY32AJ0– Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 27, 2026
"Саммит был сосредоточен на обсуждении общих позиций перед саммитом НАТО в Анкаре. Во время переговоров определили приоритеты регионального сотрудничества и безопасности в Балтийском и Черноморском регионах, обсудили ключевые вопросы трансатлантических отношений", – отметили в канцелярии Навроцкого.
Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что темой обсуждений были, в частности, российско-украинская война и нарастающие гибридные угрозы для европейских соседей РФ.
"Нам срочно нужно усиливать восточный фланг НАТО и противовоздушную оборону. Европа должна реагировать реальными возможностями. Также мы высказались за более сильные усилия по безопасности со стороны ЕС, включая "Стража восточного фланга", наряду с инициативами "Балтийская линия обороны" и "Восточный щит", – отметил Науседа.
In Jurata, I met with the Presidents of Poland, Estonia, Latvia, and Romania to discuss the strengthening of our defense and security cooperation ahead of the NATO Summit in Ankara.– Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 28, 2026
We focused on Russia’s war against Ukraine and intensifying hybrid threats on the Eastern border.… pic.twitter.com/MvzjzbeyeZ
Украина потенциально могла быть приглашена на саммит "восточного фланга", однако ключевым препятствием вероятно стало решение Зеленского не ехать в Польшу на Конференцию по восстановлению, которая перед этим проходила рядом в Гданьске. Как известно, причиной стал острый конфликт с Навроцким – на почве наименования украинского подразделения в честь УПА, после чего польский президент решил отозвать высшую награду страны, врученную Зеленскому.
Подробнее о том, как прошла URC – в статье Восстановление без Зеленского. Где победила и что не получила Украина на встрече в Гданьске