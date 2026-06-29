ЗМІ: Британія планує замінити великі есмінці "бюджетнішими" суднами

У Сполученому Королівстві планують замінити флот великих і дорогих есмінців меншими, бюджетними суднами, які зможуть закривати необхідні потреби у спроможностях.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Британський уряд у вівторок має розкрити план інвестицій в оборону, у межах якого йдеться про заміну флоту дорогих есмінців Type 45 меншими й бюджетнішими суднами, які умовно отримали назву "основне бойове судно".

Неназваний співрозмовник у безпекових колах каже, що це виглядає "найбільш прагматичним рішенням".

Модель судна-заміни ще навіть не має назви, але за задумом це має бути менше за есмінець судно з екіпажем, ймовірно, подібне до Type 31. Корабель буде мати спроможності для збиття ворожих ракет і дронів та очікувано буде залучатися у комплексі з безпілотними засобами у межах багаторівневої протиповітряної оборони.

Перші екземпляри теоретично можуть надійти на озброєння на початку 2030-х років. Співрозмовник каже, що менші судна зможуть виконувати ті ж функції, що Type 45, але будуть коштувати удвічі дешевше.

Водночас Британія, згідно з цими планами, ймовірно, відмовиться від придбання есмінця нового покоління Type 83, ще дорожчого, ніж Type 45.

План оборонних інвестицій став причиною відставки попереднього міністра оборони Джона Гілі, а також його заступника з питань збройних сил.

Запланований обсяг фінансування критикували як недостатній і урядовці, і військові.

Очікувана публікація суперечливого документа вже після відставки уряду Кіра Стармера може викликати напруженість у стосунках з його наступником – який, можливо, захоче переглянути витрати на оборону, коли обійме посаду прем’єра.